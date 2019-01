PAT volta a atender pedido para seguro-desemprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana volta a receber novos pedidos de seguro-desemprego nesta quinta-feira. A informação é do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso. Desde segunda-feira o posto não recebia mais as requisições e estava atendendo apenas quem já tinha data agendada.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O motivo foi um comunicado do governo do Estado de São Paulo informando que o órgão não poderia mais fazer os atendimentos porque não havia mais um convênio vigente. De acordo com o Estado, o PAT local não cumpria dois quesitos exigidos pelo governo federal, que é quem concede o benefício: não tinha uma comissão municipal de emprego e não intermediava a mão de obra a contento – para receber o seguro-desemprego, o trabalhador não pode recusar outro serviço com remuneração e perfil semelhante.

Segundo Tiosso, as duas questões foram resolvidas. Ele diz que conseguiu contato com um advogado da União e informou que o decreto com a nova comissão de emprego será criado, e que a prefeitura passará a usar o sistema exigido pelo governo federal, que atesta que a pessoa está concorrendo a vagas de emprego.

Ainda de acordo com Tiosso, era justamente porque a prefeitura não usava esse sistema que, para o governo federal, a intermediação não ocorria a contento.