PAT seleciona candidatos para empresa de Americana na área de logística

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana realiza um plantão de entrevistas para a seleção de trabalhadores para 154 vagas para uma empresa de serviços terceirizados na área da logística, a partir de segunda-feira (26).

As entrevistas serão realizadas no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), das 9 às 16 horas. O Cuca fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro.

Os interessados devem apresentar carteira de trabalho, documentos pessoais, currículo e certificado de curso de operador de empilhadeira e CNH no caso de candidatos que buscam vaga nessa função.

“Mais uma empresa procura os nossos serviços para fazer o recrutamento de pessoal. O PAT conta com local adequado e profissionais capacitados para essa função. E estamos aqui para ajudar no que for preciso para que Americana gere cada vez mais emprego e renda e cresça economicamente”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Confira as vagas: