PAT seleciona candidatos para 67 vagas em distribuidora de medicamentos

Seleção ocorre no Cuca, na Rua Anhanguera, nº 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza na próxima segunda-feira (21) um plantão de entrevistas para auxiliar uma empresa de distribuição de medicamentos na seleção de candidatos para 67 vagas.

A seleção ocorre no Cuca, na Rua Anhanguera, nº 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal, das 9 às 14 horas. Os candidatos devem levar currículo atualizado e uma caneta azul ou preta.

“Os trabalhadores de Americana podem aproveitar essa oportunidade para uma colocação no mercado de trabalho. São vagas em várias funções, com graus de escolaridade diferentes, que atendem um grande número de pessoas. E o PAT, com sua experiência, irá auxiliar na seleção desses candidatos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Confira as vagas e os requisitos: