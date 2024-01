PAT recebe 206 pessoas no 1º dia de seleção para empresa da merenda escolar

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana iniciou nesta quarta-feira (10) o processo seletivo para o setor de merenda das escolas municipais. Ao todo, 206 pessoas estiveram presentes no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) para participar da seleção.

O processo seletivo é da empresa Omega Alimentação e oferece 99 vagas de emprego. As oportunidades são para cozinheiro escolar, nutricionista, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, assim como oficial de manutenção predial.

Processo seletivo conta com 99 oportunidades de emprego – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Além da remuneração, que varia de acordo com cada cargo, todas as vagas contam com cesta básica, além de outros benefícios. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem apresentar currículo impresso, documentos pessoais e comprovante de endereço.

“Iniciamos o ano com uma notícia excelente para quem está à procura de emprego. O número de pessoas que compareceram neste primeiro dia do processo seletivo demonstra grande interesse pelas vagas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Nesta quinta-feira (11) haverá a seleção de candidatos para os cargos de cozinheiro escolar e nutricionista. Na sexta (12), por fim, serão selecionados os interessados nas vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e oficial de manutenção predial.

A seleção acontece das 9h às 12h. O Cuca fica na Rua Anhanguera, 16, em frente ao Mercado Municipal. Demais oportunidades do PAT podem ser acessadas no site da prefeitura.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.