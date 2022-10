PAT realiza plantão de entrevista de candidatos para rede de Supermercados São Vicente

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza nesta quarta-feira (26) um plantão de entrevistas para seleção de candidatos para 31 vagas na rede de Supermercados São Vicente. A ação começa às 9h e segue até às 15h, no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, 16, no Centro.

Os interessados devem comparecer portando RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado. Os cargos são para ensino fundamental e ensino médio completo ou não. *Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco

Confira as oportunidades:

Ensino fundamental ou médio

Ajudante de açougueiro (sem experiência e maior de 18 anos) – 6 vagas;

Açougueiro (sem experiência e maior de 18 anos) – 4 vagas ;

Padeiro (com experiência e maior de 18 anos) – 2 vagas .

Ensino médio incompleto

Embalador (sem experiência e maior de 17 anos) – 5 vagas.

Ensino médio completo