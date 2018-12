PAT oferece novo sistema de cadastro de currículos

Foto: Divulgação

O site do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está disponibilizando uma nova ferramenta aos usuários, que permite que o próprio candidato faça a triagem das vagas de seu interesse. O novo sistema torna a escolha mais personalizada, uma vez que o currículo pode ser cadastrado nas vagas específicas de interesse de cada pessoa.

No sistema anterior, o candidato a alguma vaga oferecida pelo PAT apenas cadastrava o seu currículo no site de maneira genérica. Agora, ele pode também selecionar as vagas de seu interesse.

Ao acessar o site da Prefeitura e o link PAT Cadastro Currículo, o usuário encontrará um campo com informações básicas do posto e um quadro com as vagas que estão sendo oferecidas naquele momento. Ao lado da função e do número de vagas, encontra-se um outro link: “Tenho Interesse”, onde é possível cadastrar o currículo.

“Acho muito importante esse novo sistema. É uma ferramenta que vai facilitar muito a recolocação das pessoas no mercado de trabalho”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.