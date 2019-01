PAT disponibiliza 82 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana está disponibilizando 82 vagas de emprego. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo” e, em seguida, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional do candidato corresponda aos critérios da vaga, o currículo eletrônico é encaminhado pelo sistema ao empregador, cabendo à empresa analisar e convocar para entrevista.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, e atende de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Ajudante Geral na Manutenção de Torre de Resfriamento (temporária) – 7

Assistente Administrativo – 1

Assistente Administrativo com Experiência em Excel – 2

Assist. Admin. de Vendas com Técnico na Área ou Superior (CNH e Disponibilidade para Viagens) – 3

Assist. de Logística com Exp. em Indústria (Possuir Técnico na área, Excel Avançado e CNH “A/B”) – 1

Assistente Operacional com Experiência em Telemarketing – 1

Atendente de Telemarketing com Experiência em Atendimento ao Cliente (SAC) – 2

Auxiliar de Conferente (Estágio cursando Engenharia ou Administração) – 1

Auxiliar de Elétrica – 1

Auxiliar de Padeiro – 1

Auxiliar de Produção com Experiência em Máquina Rotuladora – 2

Auxiliar de Sala de Amostra – 1

Camareira – 1

Carregador – 1

Caseiro – Trabalho para Casal – 1

Controlador de Acesso – 1

Coordenador de Reservas de Hotel – 1

Copeiro Hospitalar com Experiência em Dietoterapia – 5

Costureira – 2

Departamento Pessoal – 1

Desenhista Técnico de Painéis e Equipamentos com Técnico ou Superior – 1

Eletricista com Curso Técnico em Manutenção Eletroeletrônica e NR-10 Atualizado – Possuir CNH – 1

Eletricista com Disponibilidade para Viagens – Possuir CNH “A/B” – 1

Eletricista de Manutenção Têxtil com Curso Técnico na Área ou Superior e NR-10 Atualizado – 1

Empregada Doméstica – 1

Garçonete – 1

Instalador de Esquadrias de Alumínio – 1

Jardineiro – 1

Lombador – 1

Mecânico de Empilhadeira – 1

Montador de Móveis – Possuir habilitação “A” e “B” – 6

Motorista de Coleta e Entrega – Possuir CNH “D” e MOPP – 1

Operador de Caldeira a Vapor – 1

Operador de Carda e Manutenção – 1

Operador de Centro de Controle – Possuir CNH “B” – 1

Operador de Foulard (Mini-Rama) – 1

Operador de Máquina de Envasar Líquidos – 1

Operador de Produção Têxtil – 1

Operador de Roçadeira – 4

Padeiro – 1

Planejamento e Controle de Produção com Conhecimento em Tecido Plano – 1

Recepcionista – Possuir Inglês Intermediário – 2

Revisor de Tecidos Plano – 1

Tecelão Jato de Ar – 1

Técnico Têxtil – 1

Trabalhador Rural – Possuir CNH – 4

Tratorista- Manutenção de Áreas Verdes – 1

Urditriz – 1

Vendedor Interno com Experiência em Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos – 1

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

Auxiliar de Estoque – 2

Guarda Vidas com Curso na Área – 1

Jardineiro com Conhecimento com Cortador de Grama (Plataforma e Costal) e Podas de Árvores e Arbustos – 1

Outras

Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.