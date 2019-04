PAT disponibiliza 53 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 53 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa em questão analisar os dados informados e convocar para entrevista.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, 16, Centro, e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Açougueiro – 1

– Assistente de PCP com conhecimento em têxtil – 1

– Auxiliar administrativo – 1

– Auxiliar de departamento pessoal – 1

– Auxiliar de limpeza – 1

– Auxiliar técnico de controle de qualidade (cursando química e conhecimento em Metrologia, Desenho técnico, Pacote Office) – 1

– Costureira (com experiência em montagem completa de jeans) – 1

– Costureiro – 1

– Desenhista projetista de moldes plásticos (com experiência em software 3D e 2D e sistema NX – Possuir CNH) – 1

– Eletricista de manutenção eletroeletrônica (conhecimento em automação e CLP) – 1

– Empregada doméstica – 1

– Enfermeiro do trabalho – 1

– Engrupador – 1

– Faxineiro – 1

– Ferramenteiro (possuir CNH) – 1

– Mecânico de manutenção com curso Técnico/Senai ou equivalente – 1

– Mecânico suspensão pesada/ Moleiro – 1

– Motorista carreteiro (CNH “E” com MOOP Atualizado) – 7

– Operador de máquinas (costura Big Bag) – 20

– Operador de tinturaria (turbo e jigger) – 1

– Padeiro/confeiteiro – 1

– Preparador de Injetora (possuir CNH) – 1

– Vigilante (possuir CNH “A/B”) – 2

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

– Auxiliar Administrativo com CNH “A/B” (trabalho em Sumaré) – 1

– Auxiliar de serviços gerais – 2

– Jardineiro (CNH “B” ou “D”) – 1

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.