PAT disponibiliza 33 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana tem 33 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, 16, Centro, e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Açougueiro – 1

Ajudante de calheiro – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de Departamento Pessoal (cursando ensino superior em áreas relacionadas) – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Costureira – 1

Cozinheira – 1

Desenhista projetista de moldes plásticos (com experiência em software 3D e 2D e Sistema NX – Possuir CNH) – 1

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (conhecimento em automação e CLP) – 1

Engrupador – 1

Faxineiro -1

Ferramenteiro (possuir CNH) – 1

Motorista de ônibus fretado (possuir CNH “D” ou “E”, curso de transporte coletivo de passageiros atualizado e disponibilidade de horário) – 2

Motorista / panfleteiro – 4

Operador de Foulard (Mini-Rama) – 1

Padeiro (prestação de serviço – MEI) – 1

Preparador de Injetora (possuir CNH) – 1

Revisor de tecidos – 1

Urdidor – 1

Urditriz (disponibilidade para turno) – 1

Vendedor de Peças Automotivas – 1

Vendedor interno (cursos) – 5

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Analista tributário/fiscal – com superior completo na área, trabalho em Piracicaba – 1

Auxiliar Administrativo com CNH “A/B” (trabalho em Sumaré) – 1

Auxiliar de informática com curso técnico na área ou ensino superior de Ciência da Computação e afins – 1

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.