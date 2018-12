PAT de Americana tem 78 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana (PAT) está oferecendo 78 vagas de emprego. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, no link “PAT – cadastro currículo”.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, 16, Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Atende de locadora de veículos com noções básicas em mecânica e com CNH B: 1;

– Atendente de lavanderia – Atendimento de clientes no balcão, rotinas administrativas, conferência, embalagem, triagem e etiquetar peças: 1;

– Auxiliar de lavanderia – Lavar, passar e embalar roupas domésticas: 1;

– Auxiliar de limpeza – Limpeza civil, tanques e administrativa, vaga temporária: 45;

– Auxiliar de veterinário: 1;

– Barman – disponibilidade para trabalho noturno: 1;

– Bombeiro civil: 1;

– Borracheiro – Conserto e manutenção de pneus em veículos pesados ( trucks e carretas): 1;

– Costureira – moda íntima: 1;

– Eletrônico de manutenção – Conhecimento em painéis elétricos CLP S7 200/300 Tia portal, supervisório, eletropneumática, eletromecânica, manutenção robôs Kuka: 1;

– Engrupador: 1;

– Instrutor de informática – Conhecimento em redes, hardware ,Corel Draw, criação de vídeos e games, Pacote Office, Dreamweaver: 1;

– Faxineiro – limpeza indústria têxtil: 1;

– Mecânico de carretas – reparos mecânicos, suspensão e freios, válvula pneumática,alinhamento a laser, hidráulica, conhecimento em ABS e parametrização: 1;

– Mecânico pleno – Sistema de montagem seriado, pneumática, sistema de definição mecânico, esteiras transportadoras: 1;

– Motorista de caminhão – CNH “D”: 1;

– Operador de manufatura que realiza operações de forno, vazamento, centrifuga e contínua: 1;

– Panfleteiro porta a porta: 2;

– Serralheiro – Solda reparadora,corte e dobra de chapas, pintura, pequenos consertos: 1;

– Tapeceiro de estofados: 2;

– Tosador – banho e tosa: 1;

– Urdidor: 1;

– Vendedor externo – área alimentícia: 1;

– Vendedor externo – segmento de embalagens, possuir veículo: 5.

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

– Atendente de Farmácia: 1;

– Operador de caixa: 1;

– Pintor de obras: 2.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.