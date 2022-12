PAT de Americana tem 726 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 726 vagas de emprego disponíveis. Há vagas para PCDs (pessoas com deficiência), para cargos que não exigem experiência e vagas temporárias.

A maioria das vagas são para o cargo de auxiliar logístico, com 60 oportunidades. Em seguida está o cargo de auxiliar de lavanderia industrial, com 30 vagas. Para os cargos de técnico em enfermagem, mecânico de manutenção, líder de produção e biomédico, auxiliar de produção e auxiliar de lavanderia, há 20 vagas para cada.

Os interessados devem se candidatar no site da Prefeitura de Americana ( www.americana.sp.gov.br/vagaspat ) na aba “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”. O restante dos cargos disponíveis podem ser consultados no mesmo site.

Aumento de oferta de empregos

O PAT registrou aumento de 39% na oferta de empregos em 2022 em relação ao ano passado. Nesta ano foram cadastradas 2.108 vagas de emprego, enquanto em 2021 foram 1.514 vagas.

Este ano, houve a contratação de 885 trabalhadores que foram selecionados em processos que ocorreram dentro da estrutura municipal. Ao todo, foram 19 empresas, entre elas o Atacadão, Manserv, Supermercados São Vicente, Grupo SC, Premiere e Motiva.