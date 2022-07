PAT de Americana tem 712 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 712 vagas de emprego disponíveis. Destas, 64 são para ajudante de produção.

Outros cargos que sobressaem em número de vagas são para auxiliar de produção, com 27 oportunidades, e atendente de loja, com 20. Este último aceita candidatos PCDs (pessoas com deficiência).

Há vagas para auxiliar de limpeza (15) e auxiliar de recepção (11), também para PCDs.

Os interessados devem se candidatar no site da Prefeitura de Americana na aba “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”. No site também é possível verificar o restante das vagas disponíveis no órgão.