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PAT de Americana tem 66 vagas de emprego

Currículos devem ser cadastrados no site da Prefeitura de Americana, pelo link "PAT - cadastro currículo; confira a relação de vagas disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 66 vagas de emprego disponíveis. Os currículos devem ser cadastrados no site da Prefeitura de Americana, pelo link “PAT – cadastro currículo”.

O PAT fica localizado na rua Anhanguera, 16, Centro, em frente ao Marcado Municipal de Americana, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

AJUDANTE DE BOMBA DE CONCRETO – 01
AJUDANTE DE SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO – 01
ANALISTA DE LOGÍSTICA – SUP. COMPLETO – 01
AUXILIAR DE FATURAMENTO – 02
AUXILIAR DE LIMPEZA – 04
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – TEMPORÁRIA – 10
CABELEIREIRO INFANTIL – 01
CARREGADOR – 01
CHURRASQUEIRO – 01
CONSULTOR DE VENDAS (TELECOMUNICAÇÕES) – POSSUIR VEÍCULO – 12
EMPREGADA DOMÉSTICA – 01
FARMACÊUTICO – 01
FISCAL DE LOJA – 01
MOLEIRO – VEÍCULO PESADO – 01
MOTOFRETISTA – POSSUIR MOTO – 01
MOTORISTA DE OBRAS – CNH “D” – 01
MOTORISTA ENTREGADOR – CNH “D” – 01
OPERADOR DE CAIXA – FARMÁCIA – 02
OPERADOR DE JIGGER – 01
OPERADOR DE RASTREAMENTO – 01
PEDREIRO – 02
PORTEIRO – 02
PROGRAMADOR DE LOGÍSTICA – 01
SERVENTE DE PEDREIRO – 02
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA – 01
TECELÃO – TEAR DE PINÇA – 01
TECELÃO/ SUPLENTE – TEAR JACQUARD E RATIER – 05
TORNEIRO CONVENCIONAL – 01
VENDEDOR EXTERNA (PRODUTOS DE LIMPEZA) – POSSUIR VEÍCULO – 01
VENDEDOR INTERNO – PORTAS E JANELAS – 01
VENDEDOR INTERNO – TINTAS – 01
VENDEDORA DE LUSTRES – CONHECIMENTO LUMINOTÉCNICO – 01

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

ATENDENTE DE FARMÁCIA – 02

Outras
Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.

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