PAT de Americana tem 56 vagas para unidades do São Vicente

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 56 vagas abertas para as cinco unidades do Supermercado São Vicente na cidade. A seleção de candidatos acontece na segunda-feira (10).

A maioria das oportunidades são para ajudante de açougue, com 10 vagas disponíveis. O restante das vagas são para os cargos de açougueiro, com 4 oportunidades; balconista para o setor de frios e padaria, com 8; caixa, 8; repositor, embalador e fiscal de loja, cada cargo com 6 vagas; motorista e promotor de vendas, com 4 oportunidades cada.

A seleção de candidatos acontece das 9h às 15h, na sede do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), na Avenida Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no centro da cidade.

Os interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.