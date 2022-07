PAT de Americana tem 549 vagas de emprego disponíveis

Dentre as oportunidades, 70 são para pessoas com deficiência

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 549 vagas de emprego disponíveis. Há 70 oportunidades para PCDs (pessoas com deficiência).

As vagas para PCDs são para os cargos de atendente de loja, com 20 vagas disponíveis; auxiliar de cozinha, com 14; auxiliar de limpeza, 15; auxiliar de recepção, com 11; e garçom, com 10 vagas disponíveis.

Os interessados devem se cadastrar pelo site da Prefeitura de Americana, na aba “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”, e preencher os dados. As outras oportunidades podem ser conferidas no site também.