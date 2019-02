PAT de Americana tem 49 vagas de emprego

O PAT de Americana está com 49 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, no link “PAT – cadastro currículo”.

O posto está localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, em frente ao Marcado Municipal de Americana, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

Vagas disponíveis:

Assistente administrativo – Faturamento (disponibilidade de horário) – 1

Assistente de Vendas – Possuir Conhecimento em Interpretação de Desenho e CNH – 1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de Manutenção – Tinturaria/Estamparia – 1

Auxiliar de serviços gerais – possuir CNH “D” – 5

Balconista de frios – 2

Carpinteiro – Residir Próximo ao Bairro Vila Bertini – 2

Caseiro – Trabalho para Casal – 1

Contra mestre de retorção – 1

Cozinheiro – 1

Cozinheiro de restaurante – 1

Eletricista de Caminhões e Carretas – 1

Eletricista de manutenção (sistemas de rastreamento, tacógrafos e câmeras) – 1

Eletricista industrial – Tinturaria/Estamparia (possuir NR10 ativo) – 1

Encanador – 2

Engrupador – 1

Gerente de posto de combustível – 1

Mecânico de diesel (máquinas pesadas) – 1

Mecânico de manutenção – exp. em Talhas, Ponte Rolante e ventiladores industriais, possuir NR35 – 1

Montador para eventos- banheiro químico ( possuir CNH “B” ,conhecimento em hidráulica e disponibilidade para viagens) – 1

Motorista – CNH D – 1

Motorista carreteiro CNH “E” – 3

Motorista CNH “E”, com MOPP – 5

Motorista CNH”B” – disponibilidade de horário – 1

Operador de caixa – 1

Operador de caldeira a lenha – 1

Operador de processamento de dados – 1

Operador Máquina Digital/Transfer – 1

Orçamentista – Ramo de metalúrgica – 1

Pedreiro – 1

Tecelão – Tear tecido plano – 1

Técnico Elétrica e Hidráulica – experiência em instalação de aquecedores solar e gás – 1

Técnico mecânico – experiência em bombas, rolamentos – 2

Vendedor externo – produtos alimentícios/bebidas (possuir veículo próprio) – 1

Vagas para candidatos deficientes

Repositor de mercadorias – 1

Outras

Confira AQUI outras oportunidades de emprego anunciadas no Classimais, o classificados do jornal LIBERAL.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.