PAT de Americana tem 36 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana está com 36 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, no link “PAT – cadastro currículo”.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, 16, Centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Acabador/Serrador de marmoraria – 2

Ajudante de Calheiro – 1

Assistente de Departamento Pessoal- experiência com a nova lei trabalhista e E-Social – 2

Assistente Fiscal/Contabil – 2

Auxiliar Administrativo – possuir CNH “A/B”, disponibilidade para viagens e conhecimento em pacote Office – 2

Auxiliar de cozinha- disponibilidade para trabalho noturno e finais de semana – 1

Auxiliar de Enfermagem com Coren Ativo – 1

Auxiliar de limpeza técnica – 2

Conferente – 2

Consultor de negócios – possuir veículo e conhecimento em Pacote Office – 3

Consultor de Vendas – 2

Líder de Horti-Fruti com Disponibilidade de Horário – 1

Operador de Empilhadeira – 3

Operador de Foulard (Mini-Rama) – 1

Padeiro (prestação de serviço – MEI) – 1

Tecelão – Tear Jato de Ar – 1

Técnico em instalações elétrica/hidráulica – 1

Vendedor de Peças Automotivas – 1

Vendedor interno – Cursos – 5

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Analista tributário/fiscal – com superior completo na área, trabalho em Piracicaba – 1

Auxiliar de Informática com Curso Técnico na Área ou Ensino Superior de Ciência da Computação e afins – 1

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.