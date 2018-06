PAT de Americana tem 30 vagas de trabalho

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana está com 30 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da prefeitura, no link “PAT – cadastro currículo”, para concorrer às vagas.

O posto fica localizado na rua Anhanguera, 16, no Centro, e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 16h.

Vagas disponíveis:

AJUDANTE DE OBRAS – 01

ARMADOR – 01

AUXILIAR DE FUNDIÇÃO – 01

CONSULTOR DE VENDAS – VEÍCULOS – 01

FISCAL DE LOJA – 01

GESTOR DE CONDOMÍNIO – TÉCNICO OU SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO – 01

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS – 01

MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL – 01

MECÂNICO DIESEL – 01

MOTORISTA – HABILITAÇÃO “D” – 01

PROGRAMADOR DE SISTEMAS – PROGRAMAÇÃO WEB – 01

PROMOTOR DE VENDAS – 01

REPRESENTANTE COMERCIAL – 01

VENDEDOR – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – 01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 02

PESADOR DE ANILINAS – 02

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – VENDAS – 03

PEDREIRO – 03

MONTADOR DE MÓVEIS – 05

Vagas para pessoas com deficiência

AUXILIAR DE ESTOQUE – 01

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.