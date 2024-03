PAT de Americana tem 282 vagas de emprego abertas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 282 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (18). Dessas, 83 não necessitam de experiência prévia e uma delas, de operador de loja, é destinada a PCDs (Pessoas com Deficiência).

Os interessados devem acessar o site da prefeitura, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas de Emprego” e acessar “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”. Será aberto um formulário, no qual a pessoa deverá preencher os seus dados pessoais e profissionais.

Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar. No caso dos cargos que pedem experiência prévia, é necessário comprovar as habilidades. A administração ressaltou que o site é a única forma de participar da seleção para essas vagas.

Açougueiro – Sem experiência (3)

Agente de Viagem – Sem experiência (1)

Ajudante de Cozinha – Sem experiência (2)

Ajudante de Obra – Com experiência (30)

Ajudante de Serralheiro – Sem experiência (3)

Ajudante de Serviços Gerais – Reciclagem – Sem experiência (1)

Ajudante de Serviços Gerais – Sem experiência (3)

Ajudante Geral – Com experiência (4)

Ajudante Geral – Sem experiência (1)

Ajudante Geral de Produção – Com experiência (2)

Ajudante Geral de Produção – Sem experiência (1)

Analista Comercial – Com experiência (1)

Analista de Recursos Humanos – Com experiência (1)

Analista Fiscal – Com experiência (1)

Armador – Com experiência (10)

Assistente Administrativo – Com experiência (3)

Assistente de Departamento Pessoal – Com experiência (1)

Assistente de Marketing – Com experiência (1)

Atendente de Lava Jato – Com experiência (1)

Atendente de Lanchonete – Com experiência (3)

Atendente de Sorveteria – Com experiência (2)

Auxiliar Administrativo – Com experiência (4)

Auxiliar de Almoxarifado – Com experiência (1)

Auxiliar de Compras – Com experiência (1)

Auxiliar de Contas a Pagar – Com experiência (1)

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com experiência (1)

Auxiliar de Desenvolvimento Têxtil – Com experiência (1)

Auxiliar de Enfermagem – Sem experiência (2)

Auxiliar de Expedição – Com experiência (2)

Auxiliar de Lanchonete – Sem experiência (2)

Auxiliar de Limpeza – Com experiência (8)

Auxiliar de Limpeza – Sem experiência (5)

Auxiliar de Marceneiro – Com experiência (2)

Auxiliar de Produção – Com experiência (1)

Auxiliar de Produção – Sem experiência (8)

Auxiliar de Recursos Humanos – Com experiência (1)

Auxiliar de Saúde – Com experiência (1)

Auxiliar de Serviços Gerais – Com experiência (1)

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem experiência (2)

Auxiliar de Tecelagem – Sem experiência (1)

Auxiliar Técnico – Eletrodoméstico – Sem experiência (1)

Balconista de Frios – Sem experiência (1)

Balconista de Restaurante – Com experiência (1)

Carpinteiro – Com experiência (10)

Chefe de Serviço de Limpeza – Com experiência (1)

Controlador de Acesso – Sem experiência (6)

Costureira – Com experiência (10)

Cozinheira – Com experiência (2)

Dedetizador – Sem experiência (2)

Eletricista de Autos – Com experiência (1)

Eletricista de Manutenção – Com experiência (2)

Empacotador – Sem experiência (1)

Empregada Doméstica – Com experiência (1)

Encanador Industrial – Com experiência (1)

Estampador de Tecido – Com experiência (1)

Faxineiro – Com experiência (2)

Fresador – Com experiência (2)

Laboratorista de Asfalto – Com experiência (3)

Lavador de Caminhões – Sem experiência (10)

Líder de Caixa – Com experiência (1)

Líder de Equipe – Construção civil – Com experiência (1)

Mecânico Automotivo – Com experiência (2)

Mecânico de Manutenção – Com experiência (5)

Mecânico de Usinagem – Com experiência (1)

Mecânico Diesel – Com experiência (2)

Meio Oficial de Manutenção Predial – Com experiência (2)

Meio Oficial Eletricista – Com experiência (2)

Montador de Andaime Industrial – Com experiência (1)

Motorista de Caminhão – Com experiência (1)

Motorista de Veículo Semipesado – Com experiência (1)

Motorista Entregador – Com experiência (1)

Motorista Operacional de Guincho – Com experiência (1)

Oficial de Manutenção – Com experiência (1)

Oficial de Serviços Gerais – Com experiência (1)

Operador de Balancim Máquina – Com experiência (1)

Operador de Caixa – Com experiência (2)

Operador de Caixa – Sem experiência (3)

Operador de Empilhadeira – Com experiência (2)

Operador de Lavadora – Sem experiência (1)

Operador de Rama -Sem experiência (1)

Operador de Retorcedeira – Com experiência (2)

Operador de Torno CNC – Com experiência (4)

Operador de Urdideira – Com experiência (1)

Passadeira – Com experiência (1)

Programador – Operador de Torno CNC e Centro de Usinagem – Com experiência (1)

Programador e Preparador de Torno CNC – Com experiência (1)

Psicólogo Hospitalar – Sem experiência (1)

Recepcionista – Com experiência (2)

Repositor em Supermercado – Sem experiência (9)

Retificador – Com experiência (1)

Serralheiro de Alumínio – Com experiência (1)

Servente de Obras – Com experiência (1)

Social Media – Com experiência (1)

Tecelão – Com experiência (1)

Tecelão – Sem experiência (3)

Técnico de Refrigeração – Com experiência (1)

Técnico em Eletromecânica – Com experiência (2)

Técnico em Segurança do Trabalho – Com experiência (2)

Torneiro de Produção – Com experiência (2)

Torneiro Mecânico – Com experiência (3)

Vendedor – Com experiência (6)

Vendedor E-Commerce – Sem experiência (1)

Vendedor Externo – Sem experiência (6)

Vendedor Interno – Com experiência (10)

Vendedora de Loja – Sem experiência (1)

Vigia – Com experiência (4)

Zelador – Com experiência (2)

Operador de Loja (vaga destinada a PCDs) – Sem experiência (1)