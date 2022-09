PAT de Americana tem 1.180 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 1.180 vagas de emprego disponíveis. Os destaques desta semana são para as funções de motorista de carreta e truck (30 vagas), operador de empilhadeira (106) e auxiliar de movimentação de cargas (45), cujo processo seletivo será realizado pelo PAT nas próximas semanas.

Por isso, é muito importante que os interessados cadastrem seus currículos no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat. Após acessar a página, deve-se clicar no link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência: 1

Administrador de Empresas – Com Experiência: 1

Agente de Saneamento Básico – Com Experiência: 1

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência: 6

Ajudante de Cozinha – Com Experiência: 3

Ajudante de Cozinha – Noção Básica de Cozimento e Corte:10

Ajudante de Manutenção Geral – Com Experiência:1

Ajudante de Marceneiro – Com Experiência: 2

Ajudante de Montagem – Com Experiência: 5

Ajudante de Padeiro – Com Experiência: 2

Ajudante de Pedreiro – Com Experiência: 5

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência: 3

Ajudante Geral – Com Experiência: 36

Ajudante Geral – Limpeza – Com Experiência: 1

Ajudante Geral – Sem Experiência: 1

Ajudante Serviços Gerais em Lavanderia – Sem Experiência: 1

Assistente de Compras – Com Experiência: 2

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência: 1

Assistente de Informática – Com Experiência: 1

Assistente de Manutenção Predial – Com Experiência: 1

Assistente de Planejamento – Com Experiência: 1

Assistente de RH – Com Experiência: 1

Assistente Financeiro – Com Experiência: 1

Atendente – Floricultura – Sem Experiência: 1

Atendente (Apoio à Operação) – Com Experiência: 2

Atendente Balconista – Sem Experiência: 1

Atendente Balconista em Frios – Sem Experiência: 1

Atendente de Adega – Com Experiência: 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência: 2

Atendente de Loja – Com Experiência: 4

Atendente de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 2

Atendente de Restaurante – Sem Experiência: 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência: 5

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Acabamento Pleno – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência: 1

Auxiliar de Cadastro – Com Experiência: 3

Auxiliar de Compras – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Corte – Com Experiência: 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência: 5

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência: 5

Auxiliar de Depósito – Com Experiência: 5

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Informática – Com Experiência: 4

Auxiliar de Jatista – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência: 113

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência: 5

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Movimentação – Descarregamento e Armazenamento de Cargas – Sem Experiência: 45

Auxiliar de Operador de Máquina Rama – Com Experiência: 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência: 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Recebimento de Mercadorias – Com Experiência: 2

Auxiliar de Recursos Humanos – Com Experiência: 2

Auxiliar de Saúde Bucal – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência: 10

Auxiliar de Tinturaria – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Vulcanização – Com Experiência: 1

Auxiliar Frente de Caixa – Com Experiência: 5

Auxiliar Trocas – Com Experiência: 1

Balconista de Frios – Sem Experiência: 2

Balconista de Padaria – Sem Experiência: 1

Bordadeira – Com Experiência: 1

Caldeireiro Soldador – Com Experiência: 1

Calheiro – Com Experiência: 1

Camareira – Sem Experiência: 1

Captador de Imóveis – Com Experiência: 1

Captador de Serviços – Com Experiência: 1

Cartazista – Com Experiência: 1

Cilindrista – Com Experiência: 1

Conferente Datas – Com Experiência: 1

Conferente de Depósito – Com Experiência: 3

Consultor de Negócios – Com Experiência: 1

Consultor de Vendas – Com Experiência: 5

Contramestre – Com Experiência: 2

Contramestre de Fiação – Com Experiência em Máquina Urdideira: 1

Contramestre em Pinça – Com Experiência: 1

Contramestre em Tecelagem – Com Experiência: 1

Controlador de Acesso – Sem Experiência: 10

Coordenador Contábil Financeiro – Com Experiência: 1

Copeira Hospitalar – Sem Experiência: 2

Copeiro – Com Experiência: 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência: 8

Costureira – Com Experiência: 40

Costureira – Sem Experiência: 1

Costureira de Máquina Reta – Com Experiência: 1

Cozinheiro – Com Experiência: 5

Descontaminador de Carreta – Sem Experiência: 5

Desenhista Técnico Industria Têxtil – Com Experiência: 1

Designer Gráfico – Com Experiência: 1

Editor – Com Experiência: 1

Editor de Vídeos – Com Experiência: 1

Eletricista – Com Experiência: 1

Eletricista de Autos – Com Experiência: 1

Eletrotécnico – Com Experiência: 1

Empacotador – Cafeteria – Com Experiência: 1

Empacotador – Com Experiência: 9

Empregado Doméstico – Com Experiência: 1

Encarregado de Obras – Sem Experiência: 1

Encarregado de Produção – Com Experiência: 1

Encarregado de Rotisserie – Com Experiência: 2

Encarregado Fiscal de Caixa – Com Experiência: 2

Engenheiro Civil – Com Experiência: 1

Engrupador – Com Experiência: 1

Estágio em Arquitetura – Sem Experiência: 1

Estágio em Desenho Técnico – Edificações – Sem Experiência: 1

Estágio em Eletrônica – Sem Experiência: 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência: 1

Estágio em Social Mídia e Edição de Vídeo – Com Experiência: 1

Estagio em Vendas – Sem Experiência: 1

Estampador de Tecido – Com Experiência: 12

Estoquista – Com Experiência: 2

Fabricação de Artefatos de Cimento – Sem Experiência: 1

Farmacêutico Plantonista – Sem Experiência: 1

Faxineiro – Com Experiência: 1

Faxineiro Diarista – Com Experiência: 1

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 11

Florista – Com Experiência: 1

Garçom – Com Experiência: 1

Gerente Administrativo – Com Experiência: 1

Gerente de Logística – Com Experiência: 1

Gerente de Loja – Com Experiência: 1

Impressor Digital – Com Experiência: 2

Inspetor de Qualidade – Sem Experiência: 1

Inspetor de Risco de Seguros – Pessoa Jurídica – Sem Experiência: 1

Instalador de Acessórios Automotivos – Com Experiência: 1

Instalador de Redes de Internet e Telefônicas – Sem Experiência: 10

Jornalista – Com Experiência: 1

Lactarista Hospitalar – Com Experiência: 2

Lavagem de Veículos – Sem Experiência: 10

Líder de Cafeteria – Com Experiência: 1

Líder de Depósito – Com Experiência: 1

Líder de Logística – Com Experiência: 4

Líder de Loja – Com Experiência: 4

Líder de Prevenção de Perdas – Com Experiência: 1

Líder de Setor de Frios – Com Experiência: 2

Líder de Setor de Hortifruti – Com Experiência: 1

Limpador de Vidros – Com Experiência: 1

Limpeza de Equipamentos Industriais – Sem Experiência: 1

Maçariqueiro – Sem Experiência: 1

Mecânico a Diesel – Com Experiência: 1

Mecânico Automóvel – Com Experiência: 2

Mecânico de Carreta – Com Experiência: 2

Mecânico de Empilhadeira – Com Experiência: 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Têxteis – Com Experiência: 1

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel – Com Experiência: 1

Mecânico Diesel – Com Experiência: 3

Mecânico Manutenção Em Máquina Construção Civil – Com Experiência: 1

Meio Oficial Montador de Estruturas Metálicas – Sem Experiência: 1

Mestre de Obras – Com Experiência: 1

Modelista de Roupas – Com Experiência no Programa Aldaces: 1

Montador de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência: 1

Montador de Móveis – Com Experiência: 10

Montador de Móveis Planejados – Com Experiência: 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência: 1

Motorista de Ônibus – Com Experiência: 2

Motorista de Truck e Carreta – Com Experiência: 30

Motorista Entregador – Com Experiência: 1

Nutricionista – Com Experiência: 3

Operador de Aglutinador – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Cafeteria – Com Experiência: 2

Operador de Caixa – Com Experiência: 66

Operador de Caixa – Sem Experiência: 2

Operador de Caixa – Temporário – Com Experiência: 10

Operador de Caldeira – Com Experiência: 1

Operador de Cartão – Com Experiência: 6

Operador de Cartão – Temporária – Com Experiência: 3

Operador de Empilhadeira – Com Experiência: 106

Operador de Loja – Sem Experiência: 2

Operador de Manufatura – Sem Experiência: 1

Operador de Máquina – Produção e Serviços em Geral – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Corte e Solda de Plástico – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Tingimento de Fios – Com Experiência: 1

Operador de Máquina Extrusora Baloneira – Com Experiência: 1

Operador de Máquina Reta – Sem Experiência: 4

Operador de Máquinas – Com Experiência: 7

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência: 1

Operador de Processo e Tratamento de Imagens – Sem Experiência: 2

Operador de Telemarketing – Sem Experiência: 40

Operador de Tinturaria – Com Experiência: 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência: 2

Passadeira de Roupas – Lavanderia – Sem Experiência: 1

Pedreiro – Com Experiência: 14

Pintor Industrial – Com Expêriencia: 10

Pintor Predial – Com Experiência: 1

Porteiro – Com Experiência: 10

Porteiro – Sem Experiência: 6

Programador de Robô de Solda – Com Experiência: 4

Programador Operador de CNC – Com Experiência: 1

Projetista – Com Experiência: 1

Projetista Mecânico – Com Experiência: 1

Promotor de Vendas – Com Experiência: 1

Prospector de Vendas – Com Experiência: 3

Recepção – Estagio – Sem Experiência: 1

Repositor – Com Experiência: 21

Repositor – Sem Experiência: 1

Repositor – Setor de Frios – Com Experiência: 6

Repositor – Temporário – Com Experiência: 5

Repositor de Hortifruti – Sem Experiência: 7

Repositor de Setor de Hortifrutti – Com Experiência: 5

Retificador Cilíndrico – Com Experiência: 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência: 2

Serralheiro – Com Experiência: 1

Serralheiro – Sem Experiência: 1

Serviços Gerais em Lavagem de Veículos – Sem Experiência: 1

Soldador – Com Experiência: 24

Subgerente – Com Experiência: 1

Supervisor de Cartão – Com Experiência: 1

Supervisor de Embalagem e Etiquetagem – Com Experiência: 1

Tecelão – Com Experiência: 5

Tecelão – Tear Fitas – Com Experiência: 1

Tecelão de Malharia – Com Experiência: 1

Técnico de Manutenção – Com Experiência: 1

Técnico de Refrigeração – Com Experiência: 1

Técnico de Segurança Do Trabalho – Com Experiência: 1

Técnico em Nutrição – Com Experiência: 1

Torneiro de Produção – Com Experiência: 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência: 2

Torneiro Mecânico Convencional – Com Experiência: 1

Tosador de Animais Domésticos – Com Experiência: 1

Trabalhador da Manutenção de Edificações – Com Experiência: 1

Trocador de Óleo – Com Experiência: 3

Vendedor Externo – Com Experiência: 11

Vendedor Externo – Sem Experiência: 15

Vendedor Interno – Com Experiência: 33

Vendedor Interno – Sem Experiência: 10

Vidraceiro – Com Experiência: 1

Vigia – Com Experiência: 15

Vistoriador de Imóveis – Com Experiência: 1

Zelador – Com Experiência: 10

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Atendente de Loja – Com Experiência: 20

Auxiliar Administrativo – Com Experiência: 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência: 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência: 15

Auxiliar de Recepção – Sem Experiência: 11

Empacotador – Sem Experiência: 1

Montador de Móveis – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Com Experiência: 1

Operador de Linha de Montagem – Sem Experiência: 1

Repositor – Sem Experiência: 1

Vendedor Interno – Com Experiência: 1