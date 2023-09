PAT de Americana recebe ação de apoio para jovens à procura de estágio nesta quinta

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana recebe nesta quinta-feira (14), das 10h às 14h, o projeto CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) em Movimento. A ação itinerante presta apoio a jovens que procuram vagas de estágio e aprendizagem.

PAT funciona na Rua Anhanguera, 16, no Centro – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A iniciativa tem como objetivo divulgar vagas, esclarecer dúvidas em relação ao mundo do trabalho, viabilizar o cadastro no banco de dados e fazer com que os jovens aproveitem ao máximo a plataforma do CIEE.

“É uma atividade presencial e gratuita, que atenderá pessoas que se encaixam no perfil de primeiro emprego, estágio e jovem aprendiz. Uma excelente oportunidade para os jovens de Americana que buscam inserção no mercado de trabalho”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Essa é a primeira vez que o CIEE em Movimento chega com sua van em Americana. Trata-se de uma parceria entre a prefeitura e CIEE. O PAT funciona na Rua Anhanguera, 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal.