O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza, nesta quarta-feira (2), oficinas de empregabilidade. A ação, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), será das 10h às 14h, na Rua Anhanguera, número 40, no Centro.

As oficinas gratuitas, que fazem parte do projeto “Emprega-me: construindo o sucesso profissional”, têm como público-alvo os trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho. O foco da ação ainda inclui jovens que tentam o primeiro emprego e pessoas que desejam mudar de área.

PAT de Americana realiza oficinas de empregabilidade nesta quarta-feira (2) – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Além da recolocação, as oficinas trabalham temas como a preparação para entrevistas de emprego, para aumentar as chances dos trabalhadores ingressarem no mercado de trabalho.

De acordo com a prefeitura, qualquer pessoa pode participar. Os interessados devem entrar em contato com o PAT, por meio do telefone (19) 3461-0289, para realizar a inscrição.