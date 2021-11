PAT de Americana oferece 516 vagas de emprego

Há vagas para trabalhadores com ensino médio, fundamental ou curso técnico

O Posto de Atendimento ao Trabalhador está com 516 vagas de emprego disponíveis a partir desta segunda-feira (8). A Secretaria de Planejamento vai fazer o intermédio entre as empresas e os profissionais que buscam emprego.

Há vagas para trabalhadores com ensino médio, fundamental ou curso técnico. A maioria das oportunidades foi aberta em 29 de outubro e pode fechar sem aviso prévio.

O PAT fica aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 16h, na rua Anhanguera, nº 16, no centro de Americana. O telefone para dúvidas é o (19) 3461-0289.

Os interessados devem entrar no site, www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Mais informações, bem como inscrições, podem ser obtidas e feitas no site da prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

– Açougueiro Júnior: 1

– Ajudante de Carga e Descarga: 20

– Ajudante de Cozinha: 10

– Ajudante de Eletricista: 1

– Ajudante Geral: 1

– Ajudante de Metarlúrgica: 1

– Ajudante de Produção: 3

– Ajudante de tecelão: 1

– Armador: 30

– Assistente Administrativo – DP: 2

– Assistente Administrativo de Engenharia Civil: 1

– Assistente Comercial: 1

– Assistente de compras: 1

– Assistente de Crédito e Cobrança: 1

– Assistente Financeiro: 1

– Atendente de Balcão: 2

– Atendente de lanchonete: 1

– Atendente de Locação – Conhecimento em pacote Office: 1

– Atendente de Padaria: 1

– Auxiliar Administrativo: 1

– Auxiliar de Almoxarifado: 2

– Auxiliar de almoxarife: 1

– Auxiliar de expedição: 30

– Auxiliar de Ferramentaria: 1

– Auxiliar de Limpeza: 10

– Auxiliar de Manutenção – Poços Artesianos: 1

– Auxiliar de Marceneiro: 1

– Auxiliar de produção: 32

– Auxiliar de produção – molduras: 2

– Auxiliar de Produção – Ramo Alimentício: 1

– Auxiliar de Serviços Gerais: 2

– Auxiliar de vendas: 2

– Auxiliar Técnico: 1

– Auxiliar Técnico de Engenharia: 1

– Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: 1

– Babá – Residência Familiar: 6

– Bombeiro Hidráulico: 51

– Conferente de Recebimento: 1

– Consultor: 4

– Controlador de Manutenção: 1

– Copeiro: 12

– Costureira de enxovais: 5

– Cuidador de Idosos: 60

– Designer gráfico: 1

– Empregada Doméstica: 2

– Encarregado de cozinha: 1

– Encarregado de Obras: 6

– Estoquista: 1

– Faxineiro: 1

– Fiscal de loja: 1

– Fiscal de Rua: 1

– Fresador: 1

– Instalador de Aquecedor Solar: 2

– Líder de Pátio – Segurança do Trabalho: 10

– Mecânico de Diesel: 1

– Mecânico de Empilhadeira: 1

– Mecânico de Manutenção: 1

– Montador – Instalador de Toldos: 1

– Motorista de Caminhão: 1

– Motorista Entregador: 1

– Operador de caixa: 3

– Operador de Empilhadeira: 4

– Operador de Escavadeira: 2

– Operador de Máquinas – Indústria têxtil: 1

– Orçamentista – Construção Civil: 1

– Pedreiro: 74

– Pintor industrial: 1

– Pintor Predial e Peças Metálicas: 2

– Projetista de Móveis: 1

– Promotor de Vendas: 1

– Rebobinador de Motor: 1

– Selecionador de material reciclável – separação: 5

– Servente de obras: 50

– Serviços Gerais: 6

– Soldador: 1

– Supervisor de Quali. -Tec. mecânica/Sup.Eng. de Produção: 1

– Tecelão: 2

– Auxiliar de Confeitaria: 1

– Tecelão – tear sulzer projétil: 1

– Técnico de Lubrificações: 4

– Urdidor: 1

– Vendedor: 4

Vagas para pessoas com deficiência

– Repositor – PCD: 2