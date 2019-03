PAT de Americana oferece 37 vagas de trabalho

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 37 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados solicitados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa em questão analisar os dados e convocar para a entrevista de trabalho.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal de Americana, e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Acabador/Serrador de marmoraria – 2

Ajudante Geral (possuir moto) – 2

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de monitoramento- rede de distribuição de gás (possuir técnico em elétrica, eletrotécnica ou afins) – 1

Copeiro hospitalar – 5

Costureira – 3

Cozinheira – 1

Encarregado de sala de pano -1

Fiscal de loja – 1

Instalador de aquecedores solar e gás – conhecimento em elétrica e hidráulica – 1 Instalador de esquadrias de alumínio – 1

Mecânico de diesel (máquinas pesadas) – 1

Mecânico de Empilhadeira – 1

Motorista (carreta, basculante e prancha) – possuir MOOP – 1

Operador de empilhadeira – 1

Porteiro – 5

Repositor de mercado – 1

Tapeceiro/montador – 1

Técnico em nutrição – 2

Técnico mecânico em ar condicionado – 1

Torneiro de Produção C – 2

Vendedor externo – produtos alimentícios – 1

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

Operador de loja – 1

Outras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.