PAT de Americana faz seleção de 60 candidatos para empresa de logística

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), auxilia uma empresa da área de logística e realiza, na semana que vem, um processo seletivo para preenchimento de 60 vagas.

Segundo a Prefeitura de Americana, são 30 vagas para operador de empilhadeira e 30 para auxiliar de manutenção de carga. A seleção será realizada nos próximos dias 16, 17 e 18, das 9 às 13 horas, no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, no Centro, em frente ao Mercado Municipal. Os interessados devem levar currículo e documentos pessoais, como RG e Carteira de Trabalho.

Paralelamente à seleção de trabalhadores, a secretaria disponibiliza cursos gratuitos de capacitação profissional para a população. Em novembro e dezembro, o Programa Futuro Certo, juntamente com o Senai, está oferecendo o curso de operador de empilhadeira, uma das funções com maior demanda nos processos seletivos realizados pelo PAT.