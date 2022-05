PAT de Americana disponibiliza 657 vagas de emprego

Destaques são para as vagas de cuidador de alunos com necessidades especiais, auxiliar de limpeza e serviços gerais

O PAT ( Posto de Atendimento ao Trabalhador) está com 657 oportunidades de trabalho para Americana e região.

As vagas são para setores diversos e os destaques ficam para os cargos de cuidador de alunos com necessidades especiais (100), auxiliar de limpeza com experiência (82) e serviços gerais de limpeza (40).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Há também oferta de vagas para pessoas com deficiência. São duas para empacotador (não precisa de experiência), duas de porteiro com experiência e duas para repositor.

As demais vagas devem ser consultadas no site da Prefeitura de Americana.

Já para se candidatar ao processo seletivo, os interessados devem entrar no site, www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Caso já tenha cadastrado o currículo, deve indicar qual a vaga de interesse.