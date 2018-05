PAT de Americana disponibiliza 38 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem disponível 38 vagas de emprego. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

AUXILIAR DE COZINHA 02

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 02

AUXILIAR DE LIMPEZA 01

AUXILIAR DE PIZZARIA 02

AUXILIAR DE SALA DE PANO 01

CONSULTOR DE NEGÓCIOS JR – PORTA A PORTA EMPRESARIAL 10

COZINHEIRA 02

ENFESTADOR 01

ESTAGIÁRIO EM DEPTO PESSOAL – CURSANDO 3º SEMESTRE SUPERIOR 01

GERENTE DE LOJA 03

MANDRILHADOR CONVENCIONAL 01

MEIO OFICIAL DE COZINHA 01

OPERADOR DE CAD – CONFECÇÃO 01

OPERADOR DE TINTURARIA 02

PASSADEIRA – EXP. LAVANDERIA 01

PROMOTOR DE VENDAS – PORTA A PORTA 02

PSICÓLOGA 01

REVISOR DE TECIDO CRU 01

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01

VENDEDOR INTERNO 01

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

ESTOQUISTA 01

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.