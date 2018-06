PAT disponibiliza 17 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem atualmente 17 vagas de trabalho disponíveis.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados solicitados.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal de Americana e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 16 horas.

Confira as vagas:

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 01

ALINHADOR DE PNEUS 01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – OFICINA MECÂNICA 02

INSPETOR DE QUALIDADE – SUPERIOR NA ÁREA 03

MANDRILHADOR CONVENCIONAL 01

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 01

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – MÁQUINAS DE BORDADOS E ETIQUETAS 01

MECÂNICO DE VEÍCULOS 02

VENDEDOR INTERNO 02

VAGAS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 01

OPERADOR DE CARGA E DESCARGA 02

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.