PAT de Americana conta com 792 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 792 vagas de emprego abertas.

A prefeitura destaca que algumas dessas oportunidades são para a terceira unidade da Lojas Cem na cidade, nos cargos de vendedor, montador de móveis, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa.

Os destaques também ficam para a quantidade de vagas para vendedor interno, com 41 oportunidades, de ajudante de produção, com 36, e costureira, com 30 vagas.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, na aba “cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”. As outras vagas podem ser conferidas no mesmo endereço.