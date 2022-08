PAT de Americana conta com 680 oportunidades de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 680 vagas de emprego disponíveis. Os cargos com mais oportunidades são os de ajudante de produção, com 62 vagas; costureira, com 27; e auxiliar de produção, com 24 vagas.

Para PDCs (Pessoas com deficiência), há vagas para atendente de loja, auxiliar de limpeza, auxiliar de recepção e operador de linha de montagem.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, onde também podem conferir o restante das vagas e os cargos disponíveis.