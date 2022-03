PAT Americana tem 680 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 680 vagas de emprego disponíveis.

A maior parte das oportunidades são para o cargo de operador de telemarketing, com 200 vagas, para pessoas sem experiência. Em seguida, está auxiliar de limpeza, com 81 vagas, mas para pessoas com experiência na área.

As outras vagas podem ser conferidas no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, onde também deve ser feito o cadastro de currículos na aba “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.