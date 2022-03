PAT Americana tem 593 vagas de emprego disponíveis

A maioria das oportunidades estão concentradas no cargo de operador de telemarketing, com 200 vagas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 593 vagas de emprego disponíveis.

A maioria das oportunidades estão concentradas no cargo de operador de telemarketing, com 200 vagas. Em seguida está auxiliar de produção, com 37 vagas e auxiliar de expedição, com 31. O restante das vagas podem ser conferidas no site da prefeitura.

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e envio de currículo estão sendo feitos exclusivamente pelo site.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti