PAT Americana tem 40 vagas para operadores de telemarketing

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana realiza nesta quinta-feira (15) a seleção para contratação de 40 operadores de telemarketing. Não é necessário ter experiência para concorrer às vagas.

Para se candidatar, os interessados no cargo devem comparecer no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro, das 10h às 16h. Os candidatos devem levar o currículo e uma caneta.