PAT Americana realiza seleção de candidatos para nova unidade do Atacadão

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com a seleção de candidatos aberta para a unidade do Atacadão que será aberta no município. São 192 vagas em diversos setores da loja.

O processo acontece no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento), localizado na Rua Anhanguera, 16, no Centro, às 9h e às 13h30. Os interessados devem levar currículo, carteira de trabalho, RG e CPF para realizar a candidatura. O processo seletivo segue até novembro.

Processo seletivo para o Atacadão é realizado no Cuca – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A maior parte das vagas é destinada ao setor de operação de caixa, com 57 oportunidades. Em seguida está o cargo de repositor, com 21 vagas, e fiscal de prevenção de perdas, com 11.

O Atacadão deve ser inaugurado em dezembro deste ano e tem investimento de R$ 80 milhões. A loja estará localizada no terreno que funcionava a concessionária de veículos Fiat, na Avenida Afonso Pansan, perto do acesso à Rua São Gabriel.

Confira a relação completa das vagas:

Auxiliar de Recursos Humanos – 01 vaga;

Assistente Administrativo – 01 vaga;

Subgerente – 01 vaga;

Nutricionista – 01 vaga;

Cozinheiro – 01 vaga;

Auxiliar de Cozinha – 04 vagas;

Assistente de Informática – 01 vaga;

Auxiliar de Informática – 04 vagas;

Auxiliar de Almoxarifado- 01 vaga;

Líder de Prevenção de Perdas – 01 vaga;

Fiscal de Prevenção de Perdas – 11 vagas;

Atendente de Prevenção de Perdas – 02 vagas;

Atendente de Balcão – 02 vagas;

Técnico de Manutenção – 01 vaga;

Auxiliar de Manutenção – 01 vaga;

Auxiliar de Cadastro – 03 vagas;

Líder de Caixa – 02 vagas;

Operador de Caixa – 57 vagas;

Operador de Caixa Temporário – 10 vagas;

Empacotador – 09 vagas;

Auxiliar Frente de Caixa – 05 vagas;

Líder de Cafeteria – 01 vaga;

Empacotador de Cafeteria – 01 vaga;

Operador de Caixa de Cafeteria – 02 vagas;

Estoquista – 02 vagas;

Cartazista – 02 vagas;

Líder de Loja – 04 vagas;

Operador de Empilhadeira – 04 vagas;

Repositor – 21 vagas;

Repositor Temporário – 05 vagas;

Líder de Setor de Frios – 02 vagas;

Repositor de Setor de Frios – 06 vagas;

Líder de Setor de Hortifruti- 01 vaga;

Repositor de Setor de Hortifruti – 05 vagas;

Líder de Depósito – 01 vaga;

Auxiliar de Recebimento de Mercadorias – 02 vagas;

Auxiliar de Depósito – 05 vagas;

Conferente de Depósito – 03 vagas;

Conferente de Datas – 01 vaga;

Auxiliar de Setor de Trocas – 01 vaga;

Operador de Cartão – 06 vagas;

Operador de Cartão Temporário – 03 vagas.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.