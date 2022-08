PAT Americana conta com 707 oportunidades de emprego disponíveis

Das vagas oferecidas no órgão, 46 são para pessoas com deficiência, em três cargos diferentes

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 707 vagas de emprego disponíveis. Destas, 46 oportunidades são para PCDs (pessoas com deficiência).

Para PCDs as vagas são para atendente de loja, auxiliar de limpeza e auxiliar de recepção com 20, 15 e 11 vagas para cada cargo, respectivamente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas demais ofertas, o destaque fica para as funções de ajudante de produção, com 62 vagas, e auxiliar de produção, com 22 oportunidades.

Para se candidatar às vagas, o interessado deve acessar o site americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. No site também é possível conferir o restante das vagas disponíveis.