Passeio de rolimã, festival de churrasco e evento com carros antigos: o que fazer em Americana e região

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

Amazing Tenors apresenta sucessos de Andrea Bocelli no Teatro Municipal Lulu Benencase – Foto: Divulgação

AMERICANA | Amazing Tenors sings Bocelli

O espetáculo “Amazing Tenors sings Bocelli” chega ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase nesta sexta-feira. No show, os tenores brasileiros Murilo Trajano, Paulo Paolilo e Felipe Assis Brasil apresentam clássicos da carreira de Andrea Bocelli, um dos maiores tenores da história. O espetáculo quebra a barreira do clássico e convida o público a dançar e cantar sucessos conhecidos por todos.

Quando Hoje (15), às 21h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? Os ingressos estão a partir de R$ 75 e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

AMERICANA | Jantar Dançante de São Benedito

Acontece neste sábado o tradicional Jantar Dançante da Paróquia São Benedito. O evento será no Clube dos Veteranos, com jantar completo com entrada, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, além de contar com show de Valdo Negri e Banda.

Quando Amanhã (16), a partir 20h

Onde Clube dos Veteranos (Avenida Paulista, 766 – Nossa Senhora de Fátima)

É pago? Os convites custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos na paróquia ou pelo telefone (19) 99821-5955

Nova edição do Bárbaros BBQ ocorre no recinto da Festa do Peão, neste sábado – Foto: Divulgação

AMERICANA | Bárbaros BBQ

Um dos maiores eventos de churrasco volta para Americana para sua 11ª edição neste sábado, no Parque de Eventos CCA. Serão 10h ininterruptas de churrasco, comida e bebida, a partir das 13h. O evento ainda conta com uma programação de shows, espaço kids, além de ter a presença de mestres churrasqueiros renomados à frente dos pratos.

Quando Amanhã (16), a partir das 13h

Onde Parque de Eventos CCA (Caminho da Servidão, 245 – São Sebastião)

É pago? Os ingressos estão no terceiro lote por R$ 450 e podem ser adquiridos em www.ingresse.com

5ª edição do Passeio de Rolimã, em Americana – Foto: Marina Zanaki / Liberal

AMERICANA | Passeio de Rolimã

Americana recebe neste sábado a 6ª edição do Passeio de Rolimã, promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã, com apoio da prefeitura. O evento será realizado pela primeira vez no período da noite e acontecerá na Avenida Antônio Pinto Duarte, com entrada gratuita. Haverá exposição de carros do grupo Lasanha Crew, área de alimentação, espaço kids, sorteios de prêmios e premiação especial para o carrinho mais iluminado com LED e criativo da noite. Os participantes que quiserem concorrer aos brindes devem se inscrever pelo site www.kamikazerolima.com.br.

Quando Amanhã (16), a partir das 18h

Onde Avenida Antonio Pinto Duarte

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | ‘Do que são feitas as estrelas?’

Em 1925, a jovem Cecilia Payne-Gaposchkin descobriu a composição das estrelas e mudou o conhecimento de astrologia no mundo. Agora, 98 anos depois, sua história é contada no espetáculo infantil “Do que são feitas as estrelas?”, que chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase em duas sessões neste domingo (17). O espetáculo mescla uma história real com uma aventura espacial para contar de forma lúdica a importância da curiosidade. A entrada é gratuita.

Quando Domingo (17), às 15h e às 19h

Onde Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados em www.entravip.com.br

SANTA BÁRBARA | Orquestra Carlos Gomes

A Estação Cultural da Fundação Romi recebe, nesta sexta-feira, mais uma edição do projeto “Clássicos em Cena”. O destaque será a Orquestra Conservatório Carlos Gomes, de Campinas. Com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento é gratuito.

Quando Hoje (15), a partir das 20h

Onde Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2 – Centro)

É pago? A entrada é gratuita

Encontro de Veículos Antigos ocorre na Usina Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

SANTA BÁRBARA | Encontro de Veículos Antigos

O 9º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá neste sábado e domingo. O evento será no Complexo Usina Santa Bárbara, com extensa programação musical com muito rock e flashback, de dança e intervenções, exposição de veículos antigos, playground, “mercado de pulgas” e food trucks.

Quando Amanhã (16), a partir das 9h, e domingo (17), a partir das 8h30

Onde Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida)

É pago? A entrada é solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

SANTA BÁRBARA | O Poeta e o Profeta

As referências do rock nacional dos anos 1960 e 1980 se juntam para uma noite mágica e nostálgica no show “O Poeta e o Profeta”, no Esporte Clube Barbarense. A partir das 22h, as bandas Legião Urbana Cover do Brasil e Ecologia Raul Seixas sobem ao palco para performar clássicos do rock.

Quando Amanhã (16), a partir das 22h

Onde Esporte Clube Barbarense (Avenida Monte Castelo, 850 – Jardim Primavera)

É pago? Os ingressos estão por R$ 20 e podem ser adquiridos na secretaria do clube

SANTA BÁRBARA | Cena Bárbara

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara”, de Santa Bárbara d’Oeste, começa neste sábado (16) com uma programação repleta de apresentações, intervenções artísticas, oficinas práticas, e encontros para profissionais da cena da arte. São 30 atrações gratuitas no total, que estarão distribuídas ao longo da próxima semana. O evento ocorre até o dia 24 de setembro. Confira a programação completa.

Quando Entre 16 e 24 de setembro, em horários diversos

Onde Em locais diversos

É pago? A entrada é gratuita

HOLAMBRA | 40ª Expoflora

Começa nesta sexta-feira a 40ª edição da Expoflora, em Holambra. A famosa feira de flores dura um mês e está aberta às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados até o dia 24 de setembro. O evento conta com shopping de flores, mostra de paisagismo, passeios turísticos, atrações e comidas típicas holandesas, e exposição de arranjos.

Quando Sextas, sábados, domingos e feriados, até 24 de setembro

Onde Alameda Maurício Nassau, 675 – Centro

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site www.expoflora.com.br