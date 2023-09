Passeio de Rolimã de Americana chega à 6ª edição neste sábado

Acontece neste sábado (16), a partir das 18h, a 6ª edição do Passeio de Rolimã de Americana, promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã com apoio da prefeitura. O evento será na Avenida Antônio Pinto Duarte e terá entrada gratuita. Uma das novidades deste ano é a realização do passeio durante a noite, algo inédito em relação às edições anteriores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outra novidade, que se junta ao tradicional passeio, é a prova “Cowboy e Cowgirl do Asfalto”. Nela, os participantes terão de se equilibrar em um carrinho de rolimã com apenas duas rodas e completar o percurso estipulado pela organização.

A parceria com a Prefeitura de Americana se dá através das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação

Para além do asfalto, haverá exposição de carros do grupo Lasanha Crew, área de alimentação e espaço kids. O Rolê Noturno, como tem sido chamado, terá ainda sorteios de prêmios e premiação especial para o carrinho mais iluminado com LED e criativo. Interessados em se inscrever aos prêmios devem acessar o site www.kamikazerolima.com.br.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Estamos com uma expectativa excelente com relação ao evento, que já está consolidado em nossa cidade e foi um sucesso nas edições anteriores. Americana nos abraçou e estamos muito felizes com toda a produção e o desenvolvimento do projeto ao longo dos anos. Convidamos todos para que venham e tragam a família, é diversão garantida”, comentou a assessora artística do projeto, Talitha Malavazi.