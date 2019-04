Passarela da Rua Carioba é retirada pela Rumo

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A passarela sobre a linha férrea no Centro de Americana foi retirada ontem de manhã pela Rumo Logística, concessionária da malha viária. A passagem será reformada e voltará a ser instalada e liberada aos pedestres até o dia 30 de maio. A recuperação do local faz parte de acordo assinado entre o município e a concessionária Rumo Logística no início de março.

Segundo informações da concessionária, as melhorias na passarela serão feitas para proporcionar mais segurança e mobilidade à população, bem como à operação de trens. A obra inclui a adequação do gabarito (altura da estrutura) para atender às normas de segurança ferroviária estabelecidas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Desgastada e sem manutenção, a reforma na passarela é uma antiga reivindicação dos pedestres. Ela liga a Avenida Dr. Antônio Lobo com a Rua Carioba e costuma ser usada principalmente quando a cancela que liga os dois lados é fechada para a passagem dos trens.

A principal queixa dos pedestres é com os problemas na sua estrutura. Eles argumentam que os buracos no piso de madeira e os pregos soltos comprometem a segurança de quem utiliza a passagem para transpor os trilhos da linha férrea. Para a obra, a Rumo informa que será necessária a interdição total do local.

ESTAÇÃO. O trabalho faz parte das medidas que foram discutidas com a prefeitura. A parceria entre o poder público e a Rumo foi anunciada no dia 18 de março e inclui também a reforma da estação ferroviária. Segundo a concessionária, a previsão é que os serviços na estação sejam iniciados nos próximos dias.

O acordo prevê que a empresa invista R$ 860 mil na reforma completa do espaço, com troca de telhado, substituição de ferragens e obras de acessibilidade. A última reforma no local foi feita em 2004. A parceria entre o município e a concessionária permitirá à empresa elevar também a altura da estrutura metálica da estação.

O prédio foi tombado pelo município e a Rumo dependia de autorização do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) para mexer na sua estrutura. O acordo com o município incluiu a autorização.