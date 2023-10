Passageiros relatam vazamento em ônibus durante chuva, em Americana

A chuva no início da tarde deste sábado (7), em Americana, pegou usuários do transporte público de surpresa, causando transtornos mesmo para aqueles que estavam dentro dos ônibus.

Usuários da linha 225, que atende o Jardim Boer, relataram problemas com um vazamento dentro do coletivo e compartilharam um vídeo com o LIBERAL que mostrava a água entrando pelo teto do ônibus.

De acordo com a denúncia, mesmo após a chuva cessar, o vazamento continuou a perturbar os passageiros. Além disso, a situação se agravou devido ao fato de que as janelas estavam fechadas e o ar condicionado estava desligado.

Também foi apontado que os ônibus reservados para essa linha específica estão em condições precárias.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) emitiu uma nota informando que a empresa Sancetur, concessionária responsável pelo transporte público na cidade, será notificada para prestar esclarecimentos.

O LIBERAL também entrou em contato com a Sancetur, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não houve retorno por parte da empresa, que administra o serviço por meio da Sou Americana.

A chuva deste sábado também causou pontos de alagamento em Americana.