Passageira flagra banco de ônibus escorado com bloco

Um ônibus da VPT (Viação Princesa Tecelã), que faz a linha 201, da Praia Azul, em Americana, circulou no período da manhã de quarta-feira (23) com um bloco de cimento escorando o banco do motorista, que estava quebrado.

De acordo com a passageira Rita de Cássia Malosso, de 52 anos, ela entrou no ônibus no período da tarde e, durante a troca de motorista, o funcionário que assumiu o posto às 14h se recusou a dirigir o veículo nessas condições e realizou a troca por outro coletivo. No entanto, o ônibus já havia circulado toda a manhã com a improvisação no banco, segundo funcionários da empresa e passageiros. Foto: Rita de Cássia Malosso / Divulgação

“Eu não sei te falar se esse bloco saiu da garagem (da VPT) ou se foi o motorista que colocou. Eu peguei esse ônibus às 14h, na troca de motorista, aí entrou esse que está na foto e ele chamou e fiscal e pediu para trocar o ônibus, aí eles trocaram o ônibus, mas (o ônibus com o bloco no banco) rodou o período da manhã inteiro”, relatou a passageira.

Ela destacou ainda que vários passageiros de mostraram revoltados e registraram em imagens a situação até a troca de veículos. “Não foi só eu que tirei fotos não, viu? Bastante gente que estavam no ônibus tirou. Esses ônibus velhos que eles trazem sei lá de onde para rodar aqui, mas não têm condição, a população não é animal, não é lixo”, desabafou.

Questionada, a VPT informou por meio da assessoria de imprensa que “houve negligência do motorista em trabalhar nestas condições”, em referência ao funcionário que conduziu o ônibus no período da manhã, ressaltando que era obrigação do mesmo solicitar a troca do coletivo junto à empresa.

A nota enviada diz ainda que “a VPT não admite que os ônibus circulem nessas condições”, lembrando que a política interna da empresa prioriza o bom atendimento e a segurança dos usuários e motoristas, sendo que o caso está sendo apurado para que sejam tomadas as medidas cabíveis.