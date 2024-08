Pascote se coloca como terceira via nas eleições em Americana

Apresentado como a terceira via nas eleições deste ano em Americana, o engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil) foi oficializado na manhã deste domingo (4), no plenário da câmara, como candidato a prefeito em 2025. O vice, indicado pelo ex-prefeito Omar Najar, presidente local do MDB, será Fabio Achiles, conhecido como Fábio “O Grande”, empresário do esporte.

Além do União Brasil e do MDB, a coligação “Americana no topo de novo” contará também com PP, Cidadania e PSDB, este último partido sendo do ex-deputado Vanderlei Macris, que deu aval à candidatura de Pascote.

Pascote foi lançado candidato a prefeito de Americana neste domingo – Foto: Fernando Zavarelli/Divulgação

A solenidade deste domingo encheu o plenário do Legislativo americanense com cerca de 300 pessoas. Todos os presidentes das legendas que formam a aliança acompanharam os seus pré-candidatos a vereador no momento de assinatura da ata, que confirma a intenção de disputar as eleições, agendadas para 6 de outubro.

Na sequência, os presentes tiveram a oportunidade de falar e destacaram que Pascote representa a “terceira via” ou “um projeto alternativo” no pleito deste ano. A expectativa da coligação é que Chico Sardelli (PL) e Maria Giovana Fortunato (PDT), os outros dois concorrentes ao Executivo americanense, polarizem a disputa entre direita e esquerda.

A aposta é arrebanhar os eleitores “cansados” desta briga e que, supostamente, estão insatisfeitos com a atual gestão.

“Americana sempre foi chamada de ‘Princesa Tecelã’. A princesa está maltratada, não está recebendo o devido olhar, está um pouquinho triste. Existe um entusiasmo no nosso plano de governo por colocar como objetivos a cultura, o esporte e o desenvolvimento, mas Americana ainda padece em coisas básicas, como saúde e água”, afirmou o engenheiro.

Ainda em entrevista ao LIBERAL, Pascote disse que o fato dele ser o único concorrente que não assumiu cargos eletivos “já foi superado” pelos apoios que recebeu de Omar e Macris. Além disso, ele apontou a sua “força administrativa” e os legados do seu pai, Antônio Pascote, que foi diretor da Fibra por cerca de 40 anos, e da sua mãe, Daurea Pascote, que faleceu em junho deste ano e foi assistente social.

“Talvez não seja ‘ser conhecido’ aquilo que o americanense espera do seu governante, mas sim estar preparado. Espero um embate sério sobre a cidade das próximas gerações. Não haveria qualquer outra razão no ingresso da nossa proposta senão a necessidade de elevar o nível do debate e proporcionar ao eleitor um projeto digno e planejado”, completou.

Coligação de Pascote tem 57 candidatos a vereador

A coligação “Americana no topo de novo” terá 57 candidatos a vereador dos partidos PP, União Brasil e MDB. Por sua vez, PSDB e Cidadania, mesmo dentro da aliança, não terão chapas para o Legislativo americanense. Isso acontecerá pela primeira vez na história dos tucanos, sigla tradicional na política local.