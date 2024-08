Pascote é o candidato a prefeito de Americana com mais tempo em rádio

O engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil) será o candidato a prefeito de Americana com o maior tempo de propaganda tanto no horário eleitoral quanto nas inserções durante as programações das rádios, que começarão nesta sexta-feira (30).

A informação consta nos documentos de distribuições de minutagens protocolados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e aos quais o LIBERAL teve acesso nesta quarta (28).

Candidatos a prefeito em Americana – FONTE: Justiça Eleitoral – Foto: Editoria de Arte / Liberal

A reunião que regulamentou as divulgações aconteceu no último dia 21, no Cartório da 384ª Zona Eleitoral de Americana, com a presença de representantes das coligações, que optaram por abrir mão das exibições em TV. Entre as propagandas para vereador, o PL terá o maior espaço.

De acordo com os relatórios, o tempo base de horário eleitoral de Pascote será de 3m42s, seguido por Chico Sardelli (PL) com 3m40s e Maria Giovana (PDT), com 2m38s. A duração poderá ter variações ao longo dos dias por conta de sobras na divisão dos 10 minutos.

Os horários eleitorais terão início em 30 de agosto e vão até 3 de outubro, de segunda a sábado, às 7h e às 12h.

O candidato do União Brasil ao Executivo americanense também terá o maior tempo diário de inserções, que são “comerciais” de 30s ou 60s reproduzidos durante a programação das emissoras de rádio das 5h à meia-noite. A coligação de Pascote poderá utilizar até 15m35s78, enquanto a de Chico terá 15m25s52 e a de Maria Giovana, 10m58s70.

Por sua vez, os vereadores terão as suas candidaturas divulgadas apenas nas inserções, sendo que cada partido tem uma minutagem diária estipulada.

O PL é a legenda com o maior limite com 5m21s56, seguido pela federação PT, PCdoB e PV com 4m25s44 e pelo União Brasil com 3m16s85. A distribuição entre os candidatos à câmara é feita pela própria sigla.

Os 70 minutos de inserções foram divididos em 60% para os postulantes ao Executivo e 40% para o Legislativo.

Candidatos a vereador – partidos – Foto: Editoria de Arte / Liberal

O espaço de propaganda eleitoral foi definido de acordo com a quantidade de deputados federais que o partido ou a federação possui. O mínimo necessário para ter direito à propaganda são 12 deputados ou ter atingido 2% dos votos válidos em pelo menos nove unidades federativas no pleito de 2022. No caso dos candidatos a prefeito, são somados os seis partidos com mais deputados da coligação.

A distribuição é proporcional ao número de eleitos, ou seja, a sigla ou a federação com mais deputados tem o maior tempo de horário eleitoral.

Televisão

Na reunião realizada no cartório, os representantes das coligações abriram mão das propagandas na TV. Ao LIBERAL, as assessorias de Pascote e Maria Giovana destacaram que a decisão foi em comum acordo entre os candidatos e que não teve um motivo específico.

Já a assessoria de Chico destacou a eficácia das mídias digitais, que possibilitam “um alcance mais segmentado e uma interação mais imediata com os eleitores”.