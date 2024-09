Parte da Rua das Seriemas, em Americana, fica sem energia após veículo de recapeamento bater em poste

Estrutura foi atingida por um rolo compactador de uma empresa que presta serviços no município

Equipe da CPFL realizava no conserto nesta terça - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Parte da Rua das Seriemas, na Vila Mathiensen, em Americana, ficou sem energia elétrica nesta segunda e terça-feira (10) por conta de uma colisão num poste de energia. A estrutura foi atingida por um rolo compactador de uma empresa que presta serviços de recape no município.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Elias da Silva, morador dessa rua, o rolo compactador atingiu o poste no final desta segunda, por volta das 18h, e depois a energia foi interrompida em diversas residências e comércios da via.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Americana comunicou que, após os trabalhos de recape na rua, o operador da empresa foi guardar o equipamento na garagem municipal. Nesse momento, ainda segundo a administração, houve um problema mecânico e o rolo compactador acabou batendo no poste.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O operador não se feriu e nem outras pessoas se envolveram no acidente.

Nesta terça, funcionários da CPFL estavam no local providenciando o conserto. A previsão de retorno de energia é no final desta terça, após a conclusão dos serviços de substituição do poste, conforme afirmou a distribuidora.