Parquímetros começam a ser instalados em Americana

Os parquímetros da Área Azul já estão instalados em alguns pontos de Americana. Um deles fica na Rua Fernando Camargo, na região central.

Os aparelhos fazem parte da nova fase da Área Azul, que começará a ser explorada em breve pela empresa Estapar, que venceu a licitação para administrar o serviço. No total, serão 44 parquímetros, terminais de autoatendimento nos quais os motoristas poderão comprar os créditos necessários para parar nas vagas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com a terceirização, o número de vagas do chamado estacionamento rotativo deve passar de cerca de 600 para 2.254. O LIBERAL questionou tanto a prefeitura quanto a empresa sobre detalhes do funcionamento dos parquímetros (se o aparelho dará troco, por exemplo) e início da operação. A empresa disse que o cronograma não está definido.

A prefeitura disse que os detalhes e a data de início da operação devem ser anunciados nos próximos dias.