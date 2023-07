Parque Vó Palmira, em Americana, terá gincana neste domingo

O Parque Vó Palmira, em Americana, recebe amanhã, das 10 às 17 horas, o evento gratuito “TBT Gincana Cultural de Férias”, realizado pelo produtor Ronaldo Britto, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo. A ação tem entrada gratuita e acontece na Rua São Teodoro, número 200, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

Evento ocorre no Parque Vó Palmira, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Haverá competições e brincadeiras tradicionais como pega-pega, corrida do saco, queimada e cabo de guerra. No clima de TBT – Throwback Thursday ou “Quinta-feira do Retorno” -, o evento contará com passinhos de flash back ao som do DJ Paul C.

O Parque Vó Palmira ainda terá uma praça de alimentação com pastel, cachorro quente, churros e bebidas. A edição anterior da gincana, realizada antes da pandemia de Covid-19, chegou a atrair 3 mil pessoas ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana.

De acordo com o organizador, a ideia do evento é o resgate das brincadeiras antigas e tirar as crianças de frente dos celulares. “É um meio deles terem uma brincadeira sadia, divertida e competitiva, porque é bem. Um lugar onde o filho participa e os pais participam, porque eles lembram do passado e todo mundo curte”, disse Ronaldo.