Parque Ecológico terá curso ‘Feras de Férias no Zoo’

Logo no começo de 2019, o Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” irá realizar mais uma edição do curso “Feras de Férias no Zoo” e as inscrições para crianças de 8 a 12 anos podem ser feitas a partir de 3 de janeiro de 2019. As inscrições são limitadas a 40 vagas e podem ser realizadas no NEA (Núcleo de Educação Ambiental), localizado nas dependências do Parque.

O curso será de 15 a 18 de janeiro, das 8 às 11h30, e será cobrada a taxa de R$ 8, referente à compra dos ingressos dos quatro dias de atividades. Foto: Marilia Pierre - Divulgação.JPG

Nesta edição, os profissionais do Parque irão trabalhar temas relacionados à preservação ambiental, o papel de cada um, a importância dos zoológicos como instituições de conservação, as campanhas educacionais que usam animais como “embaixadores” da causa conservacionista, entre outros.

Durante a atividade, as crianças realizarão visitas monitoradas à cozinha, ao biotério, aos setores veterinário e de quarentena do Parque, participarão de oficinas, dinâmicas de grupo e jogos relacionados aos temas “O Zoológico de Americana”, “Sociedade Brasileira de Zoológicos e suas Campanhas Educacionais”, “AnimaJogos” e “Onças e seu Habitat”.

O Parque Ecológico de Americana fica localizado à Avenida Brasil, 2525, no bairro Jardim Ipiranga. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3461-7503.