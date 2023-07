Parque Ecológico terá ‘Arraiá EducaZoo’ com oficinas para crianças

Temas serão desenvolvidos pelo Setor de Educação Ambiental do Parque Ecológico - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana vai promover três oficinas educativas no mês de julho, nos dias 12, 13 e 14. As atividades são gratuitas e destinadas para crianças a partir de 7 anos de idade e fazem parte do evento “Arraiá EducaZoo”, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente.

Cada dia de Arraiá terá uma atividade distinta. Serão realizadas as oficinas “Identificando os papagaios do Zoo”, no dia 12 de julho; “Conhecendo os pequenos primatas do Zoo”, no dia 13; e “Diferenciando as onças-pintadas do Zoo”, no dia 14.

Serão disponibilizadas 25 vagas para cada oficina e as inscrições devem ser feitas nos dias das oficinas entre às 13h e 13h30, na portaria do parque. As atividades têm início às 13h30 e acontecem até às 16h, no coreto do playground do Parque Ecológico. Além das oficinas, as crianças também terão acesso a barraca de pipoca e amendoim no estacionamento.

Os temas serão desenvolvidos pelo Setor de Educação Ambiental do Parque Ecológico e irão contemplar atividades lúdicas, como pintura e jogos, e visitas monitoradas aos recintos dos respectivos animais, promovendo o enriquecimento ambiental, segundo a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“O enriquecimento é uma técnica usada para melhorar a movimentação dos animais. Os recintos serão decorados com os temas juninos e caracterizados de acordo com a alimentação específica de cada animal. O objetivo é que os participantes possam se aproximar mais dos animais e conhecer os hábitos alimentares de cada um”, explicou Silvia.

Os papagaios, por exemplo, receberão pinhão e milho, e terão o recinto decorado com palhas. Os micos receberão palitos de frutas, enquanto as onças, espetos de carne, em alusão às fogueiras típicas das festas desta época do ano.

“As atividades foram preparadas especialmente para promover a educação ambiental para que as crianças conheçam a forma como vivem e são cuidados os animais no zoo”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.