Parque Ecológico tem série de melhorias estruturais

O dinheiro arrecadado com a bilheteria no Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco, em Americana, que passou a cobrar entrada em fevereiro deste ano, já possibilitou a reforma de cerca de 15 recintos do local. O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, celebra a manutenção do fluxo de pessoas no local, que atraiu 121,8 mil pessoas desde o início da cobrança, no dia 1º de fevereiro. Com isso, foram arrecadados R$ 320 mil. Entre os serviços, estão implantação de obras de acessibilidade, novos banheiros, vidros em frente aos recintos, climatização, novos parapeitos, decoração sustentável e reformulação da praça de alimentação.

“Essa cobrança veio em cima de uma pesquisa que nós fizemos no parque com o grupo do próprio Comtur (Conselho Municipal de Turismo), com alunos do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e em cima disso nós detectamos que 80% dos que frequentam o parque são de fora da cidade e ninguém questionava que fosse cobrado um valor desde que fosse revertido para uma melhor qualidade para os animais, para os recintos, acessibilidade e questão de proteção”, desta Giuliani.

Uma das maiores obras no espaço é a reformulação do micário, que vai receber duas novas espécies. Americana é uma referência na criação desses primatas. “Nesses (novos) recintos eles tiveram toda uma ambientação apropriada para os animais. Cada um deles tem uma piscina. Tem a casinha para dormir, a caixa à noite é aquecida. Hoje, todos os recintos que nós estamos fazendo têm uma proteção de vidro na frente”, explica o chefe da pasta. O espaço engloba oito recintos, que foram completamente reestruturados, com intervenções como troca de vidros e telas, climatização e paisagismo, além de parte elétrica e pintura.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

ÁREA NOVA. Também foi aberto um espaço novo em frente à área das harpias, que entrarão em processo de reprodução, e das araras. Assim, o visitante pode ficar próximo às aves. “É uma área nova, que fica atrás de onde era o recinto do pinguim, que também hoje está virando o serpentário. As duas serpentes grandes que a gente tem, a python e a sucuri, vão para esse recinto com água aquecida. O local será adesivado mostrando a mata de origem desses animais”, aponta o secretário.

Também estão previstas reformulações nos abrigos do hipopótamo e da ararinha (que está aguardando sua casa nova ficar pronta para voltar ao parque de Americana). Uma das intenções com a reforma é atender excelência no que diz respeito a um parque ecológico. O local recebe visitas da Associação Nacional de Zoológicos, que faz apontamentos sobre o que precisa ser adequado e os serviços são realizados a partir deles.

Mais estrutura para animais em extinção

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

As modificações estruturais no Parque Ecológico também têm por objetivo ampliar as condições para realizar a reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O cachorro-vinagre, por exemplo, é uma das espécies em que o parque já é referência. A partir disso, também é possível realizar intercâmbios com outros zoológicos. “A gente tem feito essa troca. Aqui a gente tem pavão branco. Sorocaba não tinha pavão branco. Foi um nosso para lá, porque a gente já tinha macho e fêmea”, observa o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

A secretaria também pleiteia verba para corrigir um velho problema de escoamento de água no córrego que começa no Jardim Botânico e se estende pelo parque. A obra deveria ser realizada pela administração anterior, mas ficou no papel. Giuliani cita que toda a água de boca de lobo cai de maneira inadequada em um local onde tem mina. “É uma obra que [a gestão passada] ia fazer que canalizava tudo por fora e saía lá no córrego da Avenida Brasil. Isso é necessário porque se der qualquer vazamento em um trecho acima do parque, penetra o esgoto e vai atingir a água pluvial”, observa o titular da pasta.

Implantação de restaurante está nos planos

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Localizada ao lado do micário, a praça de alimentação do Parque Ecológico ganhou asfaltamento pela primeira vez (antes, o piso era de terra) e contará com um palco, onde serão realizadas apresentações artísticas. “Nós estamos pensando para o final do ano trazer para cá ‘A Bela e a Fera’, ‘O Rei Leão’, alguns espetáculos de ballet que vão acontecer no teatro municipal. Já conversei com as produtoras para elas trazerem um pocket para cá. Também tem um músico que toca harpa e nos disse que vai querer vir aqui todo final de semana. É um enriquecimento, porque estamos mostrando os artistas para um público maior”, celebra o secretário Fernando Giuliani.

Entre as novidades para o local, está o projeto de um restaurante de madeira e vidro que ficará às margens da lagoa. A previsão é realizar a licitação em março de 2018. “Vamos fazer de um jeito que a pessoa também vai poder ter acesso à noite ao restaurante. O projeto só fica pronto no ano que vem. Aí vou abrir a licitação. Quem bancar o projeto e pagar o melhor aluguel ganha”, explica Giuliani.