Parque recebe novos moradores e reforma mais um recinto

Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

O Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” de Americana, administrado pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), recebeu nesta semana dois cachorros-do-mato, três saguis do tofu-preto e quatro jacarés. Além disso, dando sequência às melhorias feitas por meio da renda obtida na bilheteria, o antigo serpentário começou a ser reformado para receber três furões.

De acordo com a administração do Parque, os animais vieram do Centro de Preservação de Animais de Botucatu e novas espécies estão sendo discutidas com parques de outras cidades para vir morar em Americana. “Além de melhorar a estrutura e renovar os recintos, as reformas estão permitindo negociações para termos mais bichos e para que a população tenha mais atrativos. Ou seja, o Parque Ecológico está passando por um ciclo positivo e temos recebido esse retorno das pessoas”, disse João Carlos Tancredi, subsecretário da Unidade do Parque.

O antigo serpentário começou a ser reformado e irá receber nova pintura, jardinagem interna e externa, enriquecimento ambiental, troca da grade de proteção e manutenção na piscina. “Em 10 dias, o recinto deve ser entregue para receber três furões. As serpentes que lá viviam também foram deslocadas para espaços totalmente reformados”, afirmou Tancredi.

Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

Os investimentos da renda da bilheteria são definidos pela Sectur e pela equipe do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque e do Jardim Botânico. O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, nº 2525, no bairro Jardim Ipiranga, e é aberto ao público de terça a domingo, das 8 às 17 horas. O horário de entrada é até 16 horas. A entrada custa R$ 4, sendo que estudantes e idosos pagam meia. Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.