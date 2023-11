O Parque Ecológico, o Jardim Botânico e o Bosque das Nascentes de Americana serão fechados às 12h deste sábado (18) e durante todo domingo (19), por conta do alerta de tempestade emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta manhã.

Segundo o Executivo, a medida visa a evitar acidentes com os visitantes diante da previsão de rajadas de vento.

Jardim Botânico ficará fechado neste fim de semana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite locais arborizados durante a tempestade, como o Jardim Botânico e o Parque Ecológico, o Bosque das Nascentes e a Avenida Brasil, entre outras praças públicas e áreas esportivas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Essa é uma medida de precaução, seguindo a orientação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se reuniu com a Defesa Civil do Estado todo ontem [sexta] e pediu que os prefeitos adotassem medidas para evitar acidentes”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

“Em Americana, vamos fazer a nossa parte, fechando esses locais onde existem muitas árvores, a exemplo do que está sendo feito em São Paulo, Campinas, entre outras cidades. Esperamos que nada aconteça, mas estamos nos precavendo para cuidar das pessoas”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As equipes da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil e Gama (Guarda Municipal de Americana) estão com o efetivo mobilizado para atendimento de ocorrências relacionadas às chuvas que devem atingir o município neste sábado e domingo.

“Essa é uma medida preventiva e, em caso de ocorrências, a Secretaria de Meio Ambiente está toda de plantão durante o final de semana e feriado para atuar”, declarou o secretário Fabio Renato de Oliveira.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Nós estamos nas ruas desde cedo, vistoriando os pontos onde podem haver problema e orientando as pessoas para que se resguardem e evitem locais de risco”, comentou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) também orienta a população a fazer uso consciente da água, evitando desperdício, diante da alta demanda por conta das temperaturas elevadas.